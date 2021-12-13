Sakaryalı yazarlar Karasu’da öğrencilerle buluşacak

Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sakaryalı yazarlar Karasu’da 6 farklı lisede öğrencilerle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri söyleşi ve imza günü buluşmalarıyla devam edecek. 14 Aralık Salı günü Karasu ilçesinde 6 farklı lisede gerçekleştirilecek etkinliklerde Sakaryalı yazarlar öğrencilerle bir araya gelecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi iş birliğiyle düzenlediğimiz ve Sakarya’nın yetiştirdiği genç isimlerin konuk olacağı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Karasu’da öğrencilerle buluşacağız” denildi.