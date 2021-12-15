Sakarya’nın kanocuları milli takımda

Durgunsu Kano Aday Milli Takım Testi yarışlarına katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano Takımında, 7 sporcu milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Kano Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Aday Milli Takım Testi yarışlarına katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano Takımında 7 sporcu, milli takım kampına katılmaya hak kazandı. 11-12 Aralık tarihleri arasında Adana’da düzenlenen ve 18 kulüpten 72 sporcunun milli takıma girmek için mücadele ettiği testler sonrası sporculardan Fahri Ayvaz, Mustafa Özmen ve İdris Şentürk gösterdikleri üstün performansla 13-30 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek milli takım kampına katılmaya hak kazandı. Büyükşehirli sporculardan Utku Çetin, Yağız Efe Şahin, Batın Evran ve Muhammet Emin Sulak ise 13-30 Aralık tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek milli takım kampına katılmaya hak kazandı.