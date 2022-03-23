Sakarya’ya 1 milyar 500 milyon TL’lik yeni baraj

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin su ihtiyacını garanti altına alacak 1 milyar 500 milyon TL’lik baraj inşa edileceğini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında "Susuzluğun Hikayesi" isimli program düzenlendi. Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nedim Arsal, su uzmanı Çağlar Demirkapı, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, meclis üyeleri, STK başkanları ile büyükşehir ve SASKİ bürokratları katıldı.

"1 milyar 500 milyon TL’lik bir barajı daha şehrimize kazandıracağız"

Başkan Yüce, Sakarya’nın gelecek 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Bu kapsamda şehrimize yeni bir haber daha vermek isterim. Çalışmalarında önemli ölçüde yol kat etiğimiz 1 milyar 500 milyon TL’lik bir barajı daha şehrimize kazandıracağız. Çalışmaları son aşamasına geldi. Sakarya’mızın en büyük yatırımlarından biri olacak. Bu vesileyle şehrimizin su geleceğini tamamıyla garanti altına almış olacağız. Hedefimiz dünyada bir numara olmak. Biz de Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bağlı iştiraklerimizle kaynaklarımızı korumaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizin su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Sapanca Gölümüzü ve çevresini kirlilikten koruyoruz. Yıl boyunca göldeki hareketleri teknolojik sistemlerle takip ediyoruz. Göl çevresindeki yerleşim ve iş yerlerini denetliyor ve kontrol ediyoruz. Sapanca Gölü şu an 32,29 metre seviyesiyle son yılların en yüksek seviyesinde. Geçtiğimiz yıllarda su kuyusu açtırdığımız ve ciddi anlamda su sıkıntısı yaşayan kardeş şehrimiz olan Zanzibar’a bu günün anısına bir suyu kuyusu daha açtıracağız inşallah. Bunu hep birlikte katılımcılarımızla birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Suyun gerçek değeri, suyun olmadığı Afrika ülkelerinde daha iyi anlaşılıyor"

Suyun bilinçli kullanılması konusunda katılımcılara önemli bilgiler veren su uzmanı Çağlar Demirkapı ise "Burada olmaktan dolayı içimi çok güzel bir heyecan sardı. Bu heyecan Afrika’da su kuyusu açmaya başladığımızda oradaki insanlarla birlikte acaba su çıkacak mı çıkmayacak mı bekleyişimizde yaşadığım heyecanla aynı. Sizlerle olmaktan ve suya böylesine değer veren bir belediye başkanını yakından tanımaktan çok mutlu oldum. Suyun gerçek değeri suyun olmadığı Afrika ülkelerinde daha iyi anlaşılıyor. Bugüne kadar hayatım suyun ne demek olduğu ve suyun değerini anlamakla geçti. Suyu bu kadar yakından tanıyan biri olarak susuzluğun da ne kadar zor bir durum olduğuna maalesef şahit oldum. Suyla insanların hayatlarına dokunmak mümkün. Bir gün insanların hayatına suyla nasıl dokunabilirim diye düşündüm. Düşüncelerim sonucunda birçok proje yürüterek insanların hayatını suyla güzelleştirmeye çalıştım" diye konuştu.