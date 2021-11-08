Sakarya’yı otomobil ve motosiklet sporlarında marka yapacak tesis geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Adapazarı’na drag, karting, süpermoto, drift, off-road ve motokros pistlerini kapsayan “Spor Ada Vizyon Projesi” müjdesini verdi. Yüce, “Dünya çapında bir pist oluşturuyoruz. Türkiye ve dünyadaki büyük çapta yarışlara ev sahipliği yapacak bir proje için imzayı attık. Bu ada, Sakarya’yı otomobil ve motosiklet sporlarında marka yapacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor şehri Sakarya’ sloganıyla vizyon projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Ekrem Yüce, bu alanda şehirde ilk olarak bir projenin daha müjdesini verdi. Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda projenin detaylarını açıklayan Yüce, Adapazarı Karaköy bölgesinde 260 dönüm arazi üzerinde karting, süpertmoto, drift pisti ile 2 bin metrelik off-road ve motokros pisti ve tribün ile sosyal alanların yer alacağı Spor Ada Vizyon Projesi’ni hayata geçireceklerini açıkladı. Toplantı salonunda Başkan Yüce, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eren Üçlertoprağı ve 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan ile birlikte projeye start veren protokolü imzaladı.

Sakarya’yı bu alanda bir marka yapacağız

Dünya çapında bir tesis ile Sakarya’yı motosiklet ve otomobil sporları alanında marka yapacak bir tesis kuracaklarını ifade eden Başkan Yüce, “Dünya çapında bir tesis kuruyoruz. Türkiye ve dünyadaki büyük çapta yarışlara ev sahipliği yapacak bir proje için imzayı attık. Bu ada, Sakarya’yı otomobil ve motosiklet sporlarında marka yapacak. Sakarya bisiklet, motor, kano ve kürekle ilgili ülkede bir numaradır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız ‘Spor Ada Vizyon Projesini’ hayata geçirmek üzere Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile bir protokol imzalıyoruz. Proje kapsamında hazırlayacağımız yapı, motor ve otomobil sporları konusunda ülkemizin en modern tesisi olacak” dedi.

Çok sayıda pist ve tribün alanları

Tesisin detaylarına ilişkin bilgiler veren Yüce, “Adapazarı sınırları içerisinde yer alan tesis, toplamda 260 dönüm arazi üzerine kurulacak. Tesis içerisinde 850 metre drag pisti, 12 bin metrekare karting, Süpermoto ve drift pisti, 2 bin metrelik offroad ve motokros pisti, tribünler ve sosyal tesisler yer alacak. Tesisin yapımına başlamak üzere Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ile bir protokol imzalıyoruz. Protokolün ardından çalışmalara başlayacağız. 20-21 Kasım’da federasyonla birlikte Türkiye Offroad Şampiyonasının 5. Ayak yarışlarını başlatacağız. Bu yarışlar proje alanı içerisinde gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası yarışları

2021 Petlas Türkiye Off Road Şampiyonası’nın 5. ayak yarışları da, projenin yapılacak alanda gerçekleştirilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak olan yarışlar 20 Kasım saat 9.30’da Poyrazlar’da, 21 Kasım saat 11.00’da ise Karaköy’deki proje alanında yapılacak. Yarışlara 30 farklı araç ve 60 sporcu katılacak. Tüm Sakaryalılar, yarışları oluşturulacak tribün alanlarından takip edebilecek.