SAKVA’dan, Vali Kaldırım’a anlamlı ziyaret

25 yıldan fazladır faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Sakarya’nın en köklü vakıflarından olan Sakarya Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (SAKVA) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Hacıeyüpoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ersöz ve Mustafa Serdar Duran, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Hacıeyüpoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ersöz ile Mustafa Serdar Duran’ı makamında kabul etti. Vali Kaldırım’a, SAKVA’nın kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Hacıeyüpoğlu, hayata geçirecekleri projelerden de bahsetti.

SAKVA’nın; sıcak aş yardımları, ayni ve nakdi yardımlar, bağış yapacak yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerinin buluşturulması gibi vakıf bünyesindeki faaliyetlerinin yanı sıra yardımlar konusunda kurumlar arası koordinasyon çalışmaları da ele alındı. Valilik ile SAKVA’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği Sosyal Destek Bürosu Çalışmaları (Sığınmacı ve Mülteciler) konusunda önümüzdeki döneme ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Sıcak karşılamalarından dolayı Vali Kaldırım’a teşekkürlerini ileten Başkan Hacıeyüpoğlu, “Vali beyi, vakıf merkezimize ve çalışmalarımıza da davet ettik” dedi.