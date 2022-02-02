banner4556

SAMEK’lerde yeni dönem kayıtları başladı

banner4336

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), salgın tedbirleri dolayısıyla ara verilen eğitimlerine yeniden başlıyor.

SAMEK’lerde yeni dönem kayıtları başladı
banner4584

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), salgın tedbirleri dolayısıyla ara verilen eğitimlerine yeniden başlıyor.

banner4575

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) salgın tedbirleri dolayısıyla ara verilen eğitimler başlıyor. Yeni eğitim dönemi için kayıtların 1-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilirken 8 merkez 25 branşta yapılacak eğitimler ise 21 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Yüz yüze eğitimlerde kurs merkezlerinde de salgın tedbirleri üst seviyede tutulacak.

Konuyla ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Salgın tedbirleri dolayısıyla ara verilen SAMEK eğitimlerimiz yeniden başlıyor. 8 merkezde, 25 branşın yer alacağı kurslar için ön kayıtlar 1-8 Şubat tarihleri arasında www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek. Ön kayıtlara göre açılacak kurs ilanlarımız ise 10 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Kesin kayıtlarımız ise 11-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinin ardından da eğitimler 21 Şubat Pazartesi günü başlayacak” ifadelerini kullanıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Müftü Erhun’dan 3 ayların başlangıcı ve Regaip...
Müftü Erhun’dan 3 ayların başlangıcı ve Regaip...
  1. BİLECİK

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321