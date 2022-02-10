SASKİ, alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin alt yapı çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi SASKİ, Adapazarı Güneşler Merkez Mahallesi 5017. Sokak’ta yağmur suyu ve atıksu ağı imalatına başladı. Bu ay içinde tamamlanacak proje ile bölgenin altyapı ağı genişleyecek. Proje bittiğinde 860 bin metrelik atıksu, 305 bin metre yağmursuyu hattı hizmete hazır hale gelecek.

SASKİ’den yapılan açıklamada, “Şehrin sağlam altyapı ağını genişleterek geleceğe taşıyacak çalışmalara her geçen gün yenisini ekliyoruz. Tamamladığımız çalışmalarla altyapı sorunu olan bölgelerin sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturuyoruz. Suyun bir damlasının bile israf olmaması için çalışmalarımızı özenle yürütüyoruz. Sakarya için gündüz-gece demeden çalışıyor, daha sağlam ve sürdürülebilir bir altyapı inşa ediyoruz. Yeni yatırımın bölgeye hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.