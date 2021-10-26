Satranç dünya şampiyonu büyükşehirden

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu, Yunanistan’da katıldığı şampiyonada Dünya 2’ncisi oldu.

Satranç dünya şampiyonu büyükşehirden
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Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu, Yunanistan’da katıldığı şampiyonada Dünya 2’ncisi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Berkay Çelik, Yunanistan’ın Rodos kentinde düzenlenen FIDE Dünya Amatörler Satranç Şampiyonası’nda Dünya 2’ncisi oldu. 31 ülkeden toplam 180 satranç sporcusunun katıldığı şampiyonada Avrupa Klasman Şampiyonluğunun da sahibi olan Çelik, elde ettiği dereceler neticesinde satranç ustalarına verilen CM (Candidate Master) unvanını da almaya hak kazandı.

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