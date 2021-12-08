SAÜ bisiklet yoluyla renklendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kampüsü içerisinde çalışmalarına başladığı 10 kilometrelik bisiklet yolunu tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Bisiklet Dostu Şehir” unvanıyla kent genelinde birbirinden farklı çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi’nin Serdivan’da bulunan Esentepe yerleşkesinde başlatılan bisiklet yolu çalışmaları tamamlandı. Ekipler, üniversite içerisindeki tüm yolları kapsayan 10 kilometrelik alana bisiklet yolu kazandırdı. Yapılan bu yeni yollar üniversite kampüsüne renk kattı. Yollar, bisikleti simgeleyen mavi renkle yeni bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bisiklet Dostu Şehir unvanını kazandırdığımız Sakarya’da bu alanda yeni projeler üretiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bisikletin insanımızın merkezinde olması için gayretle çalışıyoruz. Üniversitelerimizde, yollarımızda, parklarımızda ve tüm sosyal alanlarımızda tercih edilen ilk ulaşım aracının bisiklet olmasını istiyoruz. SAÜ’de oluşturulan 10 kilometrelik bisiklet yoluyla, kentimizdeki binlerce üniversite öğrencisini bisiklet kullanmaya davet ediyoruz. Sakarya’ya sağlıklı yaşam ve huzurlu trafik kültürünü getirecek olan bisikleti sevmesini ve hayatında yer vermesini arzu ediyoruz” denildi.