SAÜ, Cezayir Naama Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

Cezayir Naama Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Safi Habib, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı makamında ziyaret etti.

İki üniversite arasındaki iş birliği alanlarının müzakere edildiği ziyarette akademik iş birliği protokolü ve Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalandı. Ziyaret ve imza töreninde İlahiyat Fakültesi Dekanı ve SAÜ Mevlana Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Bostancı da yer aldı. İmzalanan protokol çerçevesinde, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yanında, araştırma, akademik materyal, yayın ve diğer bilimsel bilgi paylaşımı alanlarında işbirliği yapılacak.