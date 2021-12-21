SAÜ dünyanın en çevreci 300 üniversitesi arasında

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), GreenMetric verilerine göre dünya genelinde çevreci üniversiteler arasından 208’inci sıraya yükseldi.

Üniversitelerin atık, enerji ve ulaşım yönetimini, doğaya duyarlılığını ve sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren UI GreenMetric 2021 sonuçları açıklandı. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 956 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede 208’inci sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl SAÜ, 912 üniversite içinden 310’uncu olurken bu yıl 956 üniversite arasından 208’ciliğe yükseldi. Puanını 6bin 100’den 7 bin 125’e yükselten SAÜ, Gümüş Yıldız ödülüne layık görüldü. Dünyadaki pek çok köklü üniversiteyi geride bırakan SAÜ, Türkiye’de ise 12’nci oldu.

Toplam altı farklı kategorinin değerlendirildiği sıralamada SAÜ, en yüksek puanı ‘su yönetimi’, ‘ulaşım’ ve ‘tesisler ve altyapı’ kategorilerinde elde etti. Tesis ve altyapı alanında dünyada 61’inci sırada olan SAÜ Türkiye’de 4’üncü sıraya yerleşti. SAÜ, yatırımlarıyla sürdürülebilir kaynaklara yer vermeyi önemserken geri dönüşüm ve ileri dönüşüm faaliyetlerini Ar-Ge çalışmalarıyla kuvvetlendiriyor. SAÜ’de eğitim, Ar-Ge ve Toplumsal Katkı politikalarının uygulanmasında çevre dengesinin önemi ve sürdürülebilir kaynak tüketimi konulu faaliyetleri önde tutuluyor.

Ayrıca SAÜ’nün karbon ayak izi miktarının her yıl en az yüzde 50 oranında azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Sıfır atık politikası kapsamında öncelikle atıkların ileri dönüşümünü amaçlanırken, atıkların önemli bir bölümünü geri dönüştürülüyor ve geri kalanını çevreye zarar vermeyen yöntemlerle bertaraf ediliyor. Endonezya Üniversitesinin girişimiyle 2010’da kurulan UI GreenMetric, çevrenin sürdürülebilirliğine daha fazla dikkat gösterilmesini amaçlıyor.