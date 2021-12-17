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SAÜ IEEE Öğrenci Topluluğundan ilköğretim öğrencilerine kod eğitimi

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Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Öğrenci Topluluğu, ilkokul öğrencilerine kodlama eğitimi verdi.

SAÜ IEEE Öğrenci Topluluğundan ilköğretim öğrencilerine kod eğitimi
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Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Öğrenci Topluluğu, ilkokul öğrencilerine kodlama eğitimi verdi.

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Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Öğrenci Topluluğuna bağlı Eğitim Aktiviteleri Komitesinin düzenlediği Hour Of Code (Kod Saati) etkinliği kapsamında Sakarya Üniversitesi Vakfı Koleji ilkokul 4. sınıf öğrencileriyle eğitim amaçlı bir araya gelindi. Kodlamanın öneminin her geçen gün artması ve algoritma geliştirme yeteneğinin daha küçük yaşlarda verilmesinin oldukça önemli olduğu düşüncesinden yola çıkarak düzenlenen etkinliğin ilk oturumunda, öğrencilere mühendislik tanıtımı yapılmasının ardından temel kodlama eğitimi verildi. İkinci oturumda ise Scratch sistemi üzerinden uygulamalar yapılarak, etkinlik sonunda öğrencileri motive etmek amacıyla katılım sertifikası verildi. Üniversite ile Milli Eğitim arasındaki bu bilgi ve teknoloji alışverişinin artarak devam etmesinin IEEE Öğrenci Topluluğunun öncelikli hedefleri arasında olduğunun altı çizildi.

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