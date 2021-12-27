SAÜ Rektörü Savaşan, YÖK Çalıştayına katıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen ve tıp ile sağlık eğitimine ilişkin konuların ele alındığı ’Üniversite Hastaneleri Çalıştayı’na katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla düzenlenen çalıştaya, YÖK üyeleri, bünyesinde tıp fakültesi bulunan vakıf üniversitelerin yöneticileri ve ilgili akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Erol Özvar, “Bugün itibariyle yükseköğretim kurumlarımızda aktif olarak tıp eğitim ve öğretimin sürdürüldüğü devlet tıp fakültelerinin sayısı 91’dir. Devlete ait tıp fakültelerinde 92 bin 159 öğrencimiz, vakıf üniversitelerine bağlı tıp fakültelerinde ise 18 bin 152 öğrencimiz hekim olmak için öğrenim görmektedir. Türkiye’de 110 bin 331 öğrenci tıp fakültelerinde okumaktadır. Tıp öğrencilerimizi devlete ait tıp fakültelerimizde yaklaşık 14 bin öğretim üyesi yetiştirmektedir. 6 yıllık tıp eğitiminin son 3 yılı ile tıpta uzmanlık programlarının tamamı üniversitelerimizin kendilerine ait olan veya Sağlık Bakanlığına ait olup birlikte kullanım protokolleri yapılarak üniversite hastanesi hüviyeti kazanan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sürdürülmektedir” dedi.

YÖK Başkanı Özvar’ın konuşmasından sonra, “Üniversite Hastanesi Bulunmayan ve Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerle Afiliasyonu Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ilk panel gerçekleştirildi. Çalıştayın öğleden sonraki ikinci oturumunda ise “Üniversite Hastanesi Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ikinci panel düzenlendi. Her iki panelde de farklı üniversitelerden rektörler konuşmacı olarak yer alarak, konuya ilişkin mevcut durumlarına dair bilgiler verdiler. Çalıştayda alınan kararların, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılıp eylem planı haline getirilmesi amaçlanıyor.