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SAÜ’de karma sergi açıldı

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Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü tarafından organize edilen ‘Doğaçlama’ isimli karma sergisi Rektörlük Sanat Galerisinde açıldı.

SAÜ’de karma sergi açıldı
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Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü tarafından organize edilen ‘Doğaçlama’ isimli karma sergisi Rektörlük Sanat Galerisinde açıldı.

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Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü tarafından organize edilen ‘Doğaçlama’ isimli karma sergisi Rektörlük Sanat Galerisinde açıldı. Açılışa Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Prof. Dr. Temel Gürdal, Genel Sekreter Doç. Dr. Yaşar Kahraman, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turğay katıldı. Resim bölümünde Prof. Dr. Neslihan Erdoğdu tarafından verilen Artistik Desen Dersi öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi, 31 Aralık 2021-28 Şubat 2022 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

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