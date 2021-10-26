SAÜ’lü akademisyenler, ‘En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde

Sakarya Üniversitesi’nde 9 akademisyen Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer aldı.

SAÜ’lü akademisyenler, ‘En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde
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Sakarya Üniversitesi’nde 9 akademisyen Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi tarafından, Scopus’tan 1 Ağustos 2021 anlık görüntüsüne dayalı olarak 19 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan ve 2020 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listelendi. ‘Kariyer boyu etki’ ve ‘Yıllık etki’ olarak iki kategoride incelenen listede, Sakarya Üniversitesinden 9 bilim insanı sıralamada yer alma başarısını elde etti.

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