SEAH’ta hemoroid hastalarına lazerle tedavi başladı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Kliniğinde, halk arasında basur olarak bilinen ve birçok insanın ortak sorunu olan hemoroid tedavisi lazerle yapılmaya başlandı.

Binlerce hastaya şifa olarak başarılı operasyonlarıyla bölgenin önemli kliniklerinden biri haline gelen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Genel Cerrahi Kliniğinde hemoroid rahatsızlıklarının lazerle tedavisi de başladı. Özel sağlık kuruluşlarında hemoroid operasyonlarında cerrahi müdahalelerle yapılan işlemlere alternatif olarak sunulan lazerle tedavi yöntemi SEAH’da vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yenilenen Endoskopi Ünitesinde son teknoloji sağlık hizmetlerine yönelik yürütülen çalışmalarla birlikte hemoroid hastalarına ayakta tedavi imkanı sağlayan lazerli tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Op. Dr. Muhammed Doğangün, “Sağlığı ve yaşam konforunu olumsuz etkileyen hemoroid halk arasında basur, mayasıl olarak da bilinir. Hemoroidal hastalıkların tedavisinde ilaçlı ve cerrahi pek çok yöntem kullanılmaktadır. Lazer hemoroidoplasti (lazer ile hemoroid tedavisi) son yıllarda kullanımı giderek artan, lazer ışınlarının hastalık bölgesine uygulanması ile hastaların ayaktan tedavi olabilmesine olanak sağlayan yöntemlerden biridir. Hemoroid hastalarına, hastaneye yatmadan, ayaktan tedavi ile kısa süreli anestezi (bayıltma) uygulanarak lazer ile konforlu şekilde tedavi olabilmelerine olanak sağlamaya başladık. Bu sayede ilimizde lazer ile hemoroid tedavisindeki eksiklik giderildi ve hastaların bu tedavi şekli için özel sağlık kuruluşları veya şehir dışına gitmelerine gerek kalmadı” diye konuştu.