Şehir genelinde ilaçlama, mıntıka ve çevre temizliği sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden vektörlerin ortadan kaldırılması için 30’a yakın personelle kent genelinde ilaçlama, mıntıka ve çevre temizliği yapıyor.

İnsan sağlığını korunması ve vatandaşların yaşam alanlarının temiz kalması için sahada 24 saat çalışan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler faaliyetlerine Serdivan Beşköprü’de devam ediyor. İlaçlama, mıntıka ve çevre temizliği yapan 30 kişilik ekip, şehir genelinde sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kemirgen ve kene gibi insan sağlığını tehdit eden haşereyi ortadan kaldırmak için mesai harcıyor. Ekipman ve araçlarıyla şehrin her köşesine ulaşan ekipler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz insan sağlığını korumak ve çevreyi temiz tutmak için gündüz-gece demeden gayretle çalışıyor. Bu çalışmalar sayesinde haşere olarak tabir edilen, hastalık oluşturabilecek canlıların yayılımı önlenerek ve insan sağlığı korunmaktadır. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaç ve malzemelerin kullanıldığı vektörlerle mücadelede sahada 24 saat fedakarca çaba gösteren tüm personelimize teşekkür ediyorum” denildi.