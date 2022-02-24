Şehrin yeni lunaparkı Sakarya Park’ta hızla yükseliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni bir lunaparkı kazandırmak için çalışmaları hızlandırdı. Sakarya Park’ın içerisinde başlatılan çalışmalarda çarpışan oto, atlıkarınca, gondol ve dönme dolap montajına başlandı.

Millet Bahçesi’nde hizmete açılan lunaparkın ardından bir oyun alanı da Sakarya Park’ta hazırlanıyor. Ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğü oyun alanında çarpışan oto, atlıkarınca, çılgın dans makinası, küçük gondol, samba balon ve dönme dolabın montajına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de, lunapark inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmayla ilgili yetkililerden bilgi alan Yüce, parkın en kısa sürede hizmete alınması için faaliyetlerin hızlandırılması talimatını vererek montajın sürdüğü alanı gezdi. Tamamlandığında ailelerin rahat bir şekilde vakit geçirebileceği projede park sorunu yaşanmayacak. Park içinde aileler için kafeterya ve çay bahçesi inşa edilecek. Yaklaşık 10 bin metrekare alanda 8 tren, gondol, çarpışan oto, su kanosu, atlı tren, alı karınca, büyük dönme dolap, küçük gondol, samba balon, kamikaze, crazy dance, kule, büyük discovery, gezi treni, büyük uçak, sekolin, hayvanlar alemi ve şişme zıp zıpın yer aldığı 21 parça oyun makinası yer alacak.

Lunaparkın Sakarya’daki ailelerin ve gençlerin yeni buluşma yeri olacağını ifade eden Başkan Yüce, "Sakaryalı vatandaşlarımızın geniş, ferah alanda birçok oyun grubuyla buluşturuyoruz. Göründüğü üzere oyuncaklarımız tamamlanıyor, en kısa sürede kapıları açacağız. Bu gördüğünüz alan Sakaryalı ailelerin ve gençlerin yeni buluşma yeri olacak. İçinde 21 parça oyuncak, çay bahçesi, kafeterya, kulübe ve kule yer alacak. Ekiplerle görüştük, kendileri en kısa sürede tamamlayacaklar. Ben de vatandaşlarımız gibi büyük bir mutlulukla takip ediyorum. Güzel şehrimize yeni bir hizmeti daha kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.