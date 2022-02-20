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Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi

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Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini denetledi.

Semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini tek tek denetlendi
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Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında tartı ve fiyat etiketlerini denetledi.

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Marketlere yönelik gerçekleştirilen KDV denetimlerinin yanı sıra ilçe genelindeki tüm semt pazarlarında rutin olarak kontrol edildiği ifade edildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ASEM’de kurulan Cumartesi (Sosyete) pazarında tüm tezgahları tek tek gezdi. Tartı aletlerinin düzenli olarak muayeneye sokulması gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşın ve esnafın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm pazar yerlerinde rutin kontrollere ve denetimlere devam edileceği bildirildi.

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