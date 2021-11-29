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Serdivan Belediyesi asfalt serim işlemlerine devam ediyor

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Serdivan Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında başlattığı asfalt serim işlemlerine devam ediyor.

Serdivan Belediyesi asfalt serim işlemlerine devam ediyor
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Serdivan Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında başlattığı asfalt serim işlemlerine devam ediyor.

Serdivan Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında Esentepe Mahallesi’nde asfalt serim işlemine devam ediyor. Bu kapsamda ilçe merkezi arasında bağlantıyı sağlayan mahallede bin 400 metrelik yol sıcak asfalt ile buluştu. Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Alemdar, 2021 ve 2022’yi asfalt yılı olarak kabul ettiklerini belirterek Serdivan’ın her noktasına aynı kalitede hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.

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