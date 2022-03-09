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Serdivan Belediyesi karla mücadele ekipleri hazır

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Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan soğuk hava dalgası Sakarya’da da etkisini göstermeye başladı. Bu gece başlaması beklenen kar yağışının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Serdivan Belediyesi karla mücadele ekipleri hazır
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Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan soğuk hava dalgası Sakarya’da da etkisini göstermeye başladı. Bu gece başlaması beklenen kar yağışının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi’nde 9 Mart Çarşamba akşamından itibaren sulu kar, Perşembe gününden itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması beklendiği bildirildi. Serdivan Belediyesi’nin, ilçede etkili olacak kar yağışı için hazırlıklarını tamamladığı ve vatandaşlardan gelebilecek acil yardım talepleri için ekiplerin hazır bulundurulduğu belirtildi.

Vatandaşların tüm talep ve şikayetlerini 4445450 çağrı merkezine 24 saat iletebilecekleri aktarıldı.

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