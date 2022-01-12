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Serdivan Belediyesi, karla mücadeleye hazır

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Serdivan Belediyesi, meteorolojik verilere göre bu gece ve önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen kar yağışına karşı önlemlerini aldı.

Serdivan Belediyesi, karla mücadeleye hazır
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Serdivan Belediyesi, meteorolojik verilere göre bu gece ve önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen kar yağışına karşı önlemlerini aldı.

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Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, saha ekibinin tamamının 24 saat çalışacak biçimde görevlendirildiği, yol açma ve tuzlama araçlarının hazır biçimde bekletildiği belirtildi. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımlarının sağlanması, günlük yaşamlarının aksamaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların herhangi bir durumda Serdivan Belediyesi’ne ulaşabilecekleri ifade edildi.

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