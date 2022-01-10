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Serdivan Belediyesi, sokakları modernize etmeye devam ediyor

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Serdivan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt çalışmalarını 2022 yılında da sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi, sokakları modernize etmeye devam ediyor
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Serdivan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt çalışmalarını 2022 yılında da sürdürüyor.

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İlçe genelinde asfalt çalışmalarını yeni yılda da sürdüren Serdivan Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi’nde sokakları modernize etmeye devam ederken, altyapısı tamamlanan Sokullu, Sezer, Köprülü, Aytaç, Sinan, 703 ve 704 sokaklar asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada ise asfalt serim işlemine Bahçelievler Mahallesi’nde devam edildiği ve tamamlanan sokakların yaya ile araç trafiğine uygun hale getirildiği ifade edildi.

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