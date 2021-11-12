Serdivan Esentepe’de asfalt çalışmaları başladı

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Esentepe Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına başladı.

Serdivan Esentepe’de asfalt çalışmaları başladı
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Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Esentepe Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına başladı.

Otuzikievler, Vatan, Bahçelievler, Kemalpaşa Mahallelerinde altyapı çalışmaları tamamlanmasının ardından asfalt serimi gerçekleştiren Serdivan Belediyesi ekipleri, Esentepe Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlık aşamasında asfalt sökümü, yol düzenleme çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt için çalışmalarına başladı. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada bölgedeki sıcak asfalt seriminin tamamlanması ile birlikte sokakların yeniden araç trafiğine açılacağı belirtildi.

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