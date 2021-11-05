Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde Güz Dönemi eğitimleri başlıyor

Kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği programlarla meraklılarının yakından takip ettiği Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Güz Dönemi eğitimlerine başlıyor.

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, birbirinden farklı içeriklerle misafirlerini ağırlayacak olan Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nin 15 Kasım - 24 Aralık tarihleri arasında eğitim vereceği bildirildi. 2021-2022 Güz Dönemi’nde; Felsefe, Psikoloji, Mimarlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Müzik gibi 5 farklı akademi çalışma gurubu ve 17 farklı dersten oluşan programın 6 hafta süreceği belirtildi.

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; ücretsiz derslere kayıtların 13 Kasım 2021 tarihine kadar fikirvesanat.org adresinden gerçekleşeceği ve detaylı bilgiye 0264 211 20 54 numaralı telefondan ulaşılabileceği bildirildi.