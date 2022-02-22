Serdivan’da 1 buçuk milyon kilogram materyal geri dönüştürüldü

Serdivan Belediyesi’nin 2021 yılında başlatmış olduğu Mobil Atık Projesi kapsamında, geri dönüştürülebilir malzemeler, verimli bir biçimde değerlendiriyor.

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; geri dönüşüm faaliyetlerinin en önemli kısmının sürdürülebilirlik olduğu vurgulanırken, 1 milyon 412 bin kilogram materyalin doğaya atılmaktan kurtarılıp ekonomiye kazandırıldığı söylendi.

Vatandaşların kağıt, plastik ve metal malzemeleri ayırarak mobil atık merkezine ulaştırmak konusunda oldukça hassas davrandıkları belirtildi.

Serdivan Mobil Atık Kazanım Aracına teslim edilen geri dönüştürülebilir malzemelerden kazanılan tutarının, telefonlara indirilen uygulamadaki hesaba 24 saat içerisinde yüklendiği ifade edildi. Sürdürülebilir geri dönüşüm faaliyetlerinin ekonomik kazanç sağlamasının yanı sıra gelecek nesiller için doğaya yapılacak en önemli yatırım olduğunun vurgulandığı açıklamada, tüm vatandaşların bu projeye katkı sunmasının arzu edildiğinin altı çizildi.