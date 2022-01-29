Serdivan’da ekipler 24 saat kar nöbetinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısı yaptığı ilk andan itibaren teyakkuza geçen Serdivan Belediyesi, kriz merkezinde koordine edilen çalışmalarla 24 saat kesintisiz hizmet verdi.

Serdivan Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısı yaptığı ilk andan itibaren teyakkuza geçerek kriz merkezinde koordine edilen çalışmalarla 24 saat kesintisiz hizmet verdi. Ekipler, 24 mahallede bin 835 sokak ile caddede 573 kilometrelik alanda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler tarafından kesintisiz yapılan çalışmalarla araç ve yaya trafiğinde sorun yaşanmadığı belirtilirken bir yandan kar küreme araçlarıyla yolların açık tutulduğu diğer yandan kaldırımlarda da temizleme çalışmalarının gerçekleştirildiği söylendi. Ekipler tarafından 5 kar küremeli tuz serici, 4 kar küremeli kepçe, 2 elle tuzlama aracı, 2 greyder, 2 kaldırım temizleme aracı ile çift vardiya olarak toplam 40 personel tarafından kar mücadelesinin sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca ekipler tarafından yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme ünitelerine ve besleme noktalarına 150 kilogram mama bırakıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Kar yağışıyla birlikte araçlarımız ve saha personellerimiz seferber oldu. Tüm ekip ve ekipmanlarımızla 24 saat sahada olduk. Her türlü koşula hazırlıklıyız. Mevsim koşullarına bağlı olarak 24 saat küreme, tuzlama çalışmalarımız tüm sokaklarımızda sürecek” dedi.