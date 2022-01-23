Serdivan’da ekipler 24 saat sahada

Serdivan Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda yol açma çalışmalarını 24 saat sürdürmeye devam ediyor.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yoğun kar yağışının yanı sıra buzlanmaya karşı da vatandaşları uyararak araçlarda kar lastiği ve zincir bulundurulması ile ilgili uyarısını yineledi. Alemdar 24 saat esasına göre tüm ekiplerle sahada olduklarını söyledi.

Kriz merkezinden yönlendirilen karla mücadele çalışmalarını yerinde de takip ettiklerini dile getiren Başkan Alemdar, “Ara vermeden küreme, açma ve tuzlama işlemlerimiz devam ediyor ve edecek. Gece boyu devam eden çalışmalarımız gün boyunca da sürüyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için özveriyle çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm ekip ve ekipmanımızla sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşların karla mücadele noktasında tüm taleplerini belediyenin 444 54 50 çağrı merkezine 24 saat iletebileceklerini de dile getiren Alemdar, ilçe genelinde daha önce belirlenen noktalarda da acil müdahale ekiplerinin hazır tutulduğunu; gelen tüm taleplerin kriz merkezinde anlık olarak değerlendirilerek süratle müdahale edildiğini ve söyledi.