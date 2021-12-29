Serdivan’da işyeri kapanış saatlerine düzenleme

Serdivan Belediye Encümeni tarafından ilçede faaliyet gösteren işletmelerin 2022 yılı kapanış saatleri yeniden belirlendi.

Serdivan Belediye Encümeni tarafından ilçede faaliyet gösteren işletmelerin 2022 yılı kapanış saatleri yeniden belirlendi. Bu doğrultuda, Belediye Encümeni tarafından 2022 yılının 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasında sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, tekel bayileri hariç kapanış saatleri 01.00, 2’nci ve 3’üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin kapanış saatlerinin ise 21.00 olarak belirlendi. Kapanış saatleriyle ilgili kararın ilçe genelindeki işletmelerin yanı sıra ilgili kamu kurumlarına ve esnaf odalarına da iletildiği ifade edilirken bu konuda denetimlere periyodik olarak devam edileceği bildirildi.