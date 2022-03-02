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Serdivan’da mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

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Serdivan Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi.

Serdivan’da mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
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Serdivan Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirildi.

8 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısı sonrası konuşma yapan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yoğun bir gündem içerisinde olduklarını belirterek, Rusya-Ukranya arasında yaşanan savaşın son bulmasını temenni ettiğini söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe de değinen Alemdar, "Doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandıran, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, başımızın tacı, fedakar kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

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