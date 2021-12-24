Serdivan’da sokaklar sıcak asfaltla yenileniyor

Serdivan Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi’nde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde daha önce tamamlanan 11 sokağa ilave olarak Şehit Sinan Gümüştaş Sokak’ta da çalışma başlatıldığı ve tamamlanmasının ardından süratle sokağın asfaltlanacağı belirtildi. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Şehit Sinan Gümüştaş Sokak’ta zemin modernizasyon çalışması öncesi eski asfalt söküm işlemlerinin tamamlandığı ifade edilirken, çalışmaların ardından sokağın asfaltla kaplanarak yaya ve araç trafiğine uygun hale getirileceği belirtildi.