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Serdivan’da yılın ilk meclisi yapıldı

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Serdivan Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.

Serdivan’da yılın ilk meclisi yapıldı
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Serdivan Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.

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Serdivan Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem öncesi yeni yıl ile ilgili temennilerini dile getiren Başkan Yusuf Alemdar, 2022 yılının Sakarya ve Serdivan adına hayırlı olmasını temenni etti. 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Denetim Komisyonu Üyeleri belirlendi. Yapılan gizli oylama neticesinde AK Parti’den Cemil Kocacık, Soner Yıldız ve Ahmet Çalışkan, Milliyetçi Hareket Partisi’nden Kadir Kınalı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden Feti Cin, Serdivan Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.

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