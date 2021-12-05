SGM’de anlamlı buluşma

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında düzenlediği müzik dinletisinde engelli bireyleri ve ailelerini bir araya getirdi. SAÜ Devlet Konservatuarı sanatçılarından oluşan ekibin sahne aldığı etkinlikte özel bireyler ve aileleri doyasıya eğlendi. Çalınan eserlere eşlik eden engelsiz yüreklerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü unutmadı. Bu kapsamda Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen müzik dinletisinde engelli bireyler ve ailelerini bir araya getiren Büyükşehir anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı sanatçılarından oluşan ekibin Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde sahne aldığı etkinlikte özel bireyler ve aileleri doyasıya eğlendi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hep birlikte olacağız, hep birlikte engelleri aşacağız. Özel dostlarımızın sevgisi ve muhabbeti bizi canlı tutuyor. Sadece bugün değil her gün onların yanındayız” ifadelerine yer verildi.