Sonbaharda İl Ormanı adeta büyülüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin park alanları, tesisleri, bungalovu, macera parkıyla baştan sona yenilediği İl Ormanı’nda sonbahar bir başka geçiyor. Orman bisiklet yolları, kuş evleri ve diğer alanlar ağaçların yaprak dökmesiyle bambaşka bir manzaraya büründü. Fotoğrafçılar ve doğa tutkunları, burada sonbaharın keyfini çıkarıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı sosyal alanlar sonbaharın güzelliğini yaşıyor. Bunlardan bir tanesi olan İl Ormanı Tabiat Parkı da bugünlerde büyüleyici bir manzaraya kavuştu. Büyükşehir BELPAŞ A.Ş işletmeciliğinde park alanları, piknik yerleri, macera parkuru, bungalovları, atış poligonu, bisiklet yolları, kuş evleriyle baştan sona yenilenen İl Ormanı’nın son hali, doğa tutkunlarını büyülüyor.

Ayrıca marketi ve 2 farklı sosyal tesisiyle vatandaşlara en iyi hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, İl Ormanı’nı yenilenen yüzüyle fotoğrafların platosu haline getirdi. Masmavi bisiklet alanları ve orman içine oluşturulan yeni yoluyla adeta bir kartpostal halini alan İl Ormanı, her mevsimde vatandaşların karşısında farklı güzelliklerle çıkıyor. Yeşilin her tonu, sonbaharın renklerine bürünen İl Ormanı, bu haliyle her gün yüzlerce misafirini ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın doğasını, sosyal alanlarını, kaynaklarını korumak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Ormanlarımızın içerisinde halkımızın vakit geçirebileceği alanlarda tüm imkânlarımızla sosyal hayata değer katmaya gayret ediyoruz. Büyükşehir işletmeciliğinde baştan sona yenilenen İl Ormanı da, şehrin en büyüleyici noktalarından bir tanesi. Doğa aşığı hemşerilerimiz, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlerimiz ve güzelliklere bakış açılarıyla hayat veren fotoğrafçılarımızı burada ağırlıyoruz. Her mevsimin bir başka olduğu İl Ormanı’nda bu güzelliği birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımız bekliyoruz” denildi.