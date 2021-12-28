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SUBÜ 5 sözleşmeli personel alacak

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

SUBÜ 5 sözleşmeli personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla 1 adet lisans mezunu mühendis, 2 adet ön lisans mezunu tekniker ve 2 adet ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu destek personeli olmak üzere toplam 5 personel alınacak. İlanlara başvurular 28 Aralık 2021 Salı başlayacak ve 11 Ocak 2022 Salı günü mesai bitiminde sona erecek. 17 Ocak 2022 Pazartesi günü duyurulacak sonuçlarla birlikte tüm detaylar personel.subu.edu.tr adresinden takip edilebilecek.

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