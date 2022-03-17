SUBÜ Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki etkinlikteydi

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliğine katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı, Ankara Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da yer aldığı etkinlikte Erdoğan; pandemi sürecinde sağlık sisteminin ayakta tutulması için yüksek özveriyle çalışan sağlık personellerine, yerli aşı Turkovac’ın geliştirilmesinde emeği geçenlere ve uluslararası alanda öne çıkan birçok başarıya imza atan hekim ve araştırmacılara şükranlarını sundu.

Etkinliğe yönelik bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Azize Alaylı, “Özel günümüzde bizleri ve tüm sağlık çalışanlarımızı hatırladıkları, ağırladıkları ve kutladıkları için Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.