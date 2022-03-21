SUBÜ inşat sektörünün dijital boyutu ele alındı

SUBÜ Proje İnovasyon Topluluğu tarafından inşaat sektörünün dijital boyutunun ele alındığı Dijital İnşaat Zirvesi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Proje İnovasyon Topluluğu tarafından 3 gün süren Dijital İnşaat Zirvesi düzenlendi. İnşaat sektöründe teknolojinin gelişimiyle birlikte gelinen dijital boyutun ele alındığı söyleşiye yurt içi ve yurt dışından 15 akademisyen ve sektör temsilcisi konuşmacı olarak katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Yapı Bilgi Modellemesi gibi güncel bir konunun tercih edilmesinin isabetine değinirken, zirvede düzenlenen çekilişlerle katılım sağlayan öğrencilere staj, eğitim, dil kursu ve birçok teknolojik aletin yer aldığı hediyeler verildi.