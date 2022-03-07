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SUBÜ İstanbul’da üniversite adaylarıyla buluştu

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SUBÜ, Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri kapsamında İstanbul’da düzenlenen fuarda iki gün boyunca öğrencilerle bir araya geldi.

SUBÜ İstanbul’da üniversite adaylarıyla buluştu
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SUBÜ, Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri kapsamında İstanbul’da düzenlenen fuarda iki gün boyunca öğrencilerle bir araya geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri kapsamında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen fuara katıldı. 2-3 Mart tarihlerinde 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen fuarda SUBÜ’nün çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarından akademisyenler İstanbul’da üniversite sınavına girecek aday öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. 15 kişilik ekiple fuarda yer alan SUBÜ’nün standına yoğun ilgi gözlemlenirken hazırlanan broşür ve kataloglarla hem Sakarya hem de üniversiteye ilişkin detaylar öğrencilere aktarıldı. Daha önce Sakarya, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen fuarlarda da yer alan SUBÜ, fiziki ve online fuarlarla öğrencilerle bir araya gelmeye devam edecek.

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