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SUBÜ Konuşmaları’nda 2’inci sezonun ilk dönemi tamamlandı

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nda 2’inci sezonun ilk dönemi tamamlandı.

SUBÜ Konuşmaları’nda 2’inci sezonun ilk dönemi tamamlandı
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nda 2’inci sezonun ilk dönemi tamamlandı.

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SUBÜ tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nda 2’nci sezonun ilk dönemi tamamlandı. Spordan ekonomiye, uzay teknolojilerinden savunma sanayine, uluslararası politikadan girişimciliğe kadar birçok konunun konuşulduğu 9 söyleşiye, Türkiye’nin alanında önde gelen akademisyen, iş insanı ve yazarları konuşmacı olarak katıldı. Üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanan ve isteyen herkesin daha sonra tekrar ulaşabildiği söyleşiler, 18 Ocak Salı gününe kadar yaklaşık 16 bin izlenme sayısına ulaştı. Söyleşilerin moderatörlüğünü konu başlıklarına yönelik olarak SUBÜ akademisyenleri yaptı. SUBÜ Konuşmaları’nda 2’inci sezonun devamı ise bahar yarıyılı ile birlikte başlayacağı öğrenildi.

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