SUBÜ personellerine kapsamlı oryantasyon eğitimleri verildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı, işe yeni başlayan personellere yönelik hakların, iletişim becerisinin ve uygulamanın ele alındığı kapsamlı oryantasyon eğitimleri gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı, işe yeni başlayan personellere yönelik olarak oryantasyon eğitimleri düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu ve Üniversite Lokali’nde gerçekleştirilen eğitimlerde SUBÜ’nün kurumsal kültürüne yönelik bilgilendirmeler ve etkili iletişim gibi alanlarda bilgiler aktarılırken işbaşı yapan personellerin tanışması, organizasyon yapısını tanıması ve verimli bir iş gücü haline gelmeleri hedeflendi. Eğitimlerde 21 sürekli işçi ve 3 idari personel yer aldı. Eğitim programı kapsamında Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürü Yusuf Adıyaman, ‘Sürekli İşçilerin Özlük Hakları’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Adıyaman, yeni personellere özlük hakları ve sorumlulukları ile toplu iş sözleşmesi konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Eğitimin diğer aşamasında Sakarya Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Zülfikar Özçelik, ‘İş Hayatında Protokol Kuralları ve Etkili İletişim’ konulu sunumla; SUBÜ’nün yeni bir üniversite olmakla birlikte köklü bir geçmişe ve güçlü bir kurumsal kültüre sahip olduğunu ifade etti. Üniversitenin hiyerarşik yapısını ve iş yerinde uyulması gereken iletişim kurallarını aktardı. Ayrıca başarı elde etmede kişiliğin, bilgi ve becerinin yanı sıra protokol ile görgü kurallarına uymanın etkisine dikkat çekti. Oryantasyon eğitiminin son aşamasında ise Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Mustafa İnanç Kapucuoğlu, örnek olay ve canlandırmalar eşliğinde ‘Yiyecek-İçecek Servisi ve Nezaket Kuralları’ konulu bir uygulamalı eğitim verdi. Personel Daire Başkanı Selim Uzun yaptığı açıklamada oryantasyon eğitimi ile işbaşı yapan personellerin uyum sürecini desteklediklerine ve hizmet içi eğitimlerin devam edeceğine vurgu yaparak, “Ailemizde yer alarak üniversitemize hizmetleri ile değer katacak tüm personelimize hoş geldin diyor, başarılar diliyorum” dedi.