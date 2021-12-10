Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi, lise öğrencilerini ağırladı.

SUBÜ Teknoloji Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okullar kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki liseler arasından seçilen Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerini ağırladı. İlk olarak Rektörlük Konferans Salonu’nda SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile bir araya gelen ve üniversite hayatı ile +1 Eğitim Modeli’ne ilişkin bilgiler edinen öğrencilere daha sonra Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Kasım Serbest tarafından gerçekleştirilen sunumla SUBÜ’ye ilişkin detaylar aktarıldı. Son olarak Teknoloji Fakültesi laboratuvarları, atölyeleri ve dersliklerini gezen öğrencilere Matematik Öğretmeni Levent Omaylı ve Rehber Öğretmen Büşra Çaylı eşlik etti.

Üniversite hayatının farklı bir tecrübe olduğunu kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Sizler de yavaş yavaş sınavlara hazırlanıyorsunuz. Benim üniversiteye hazırlanan öğrencilere tavsiyem, kimsenin etkisi altında kalmadan severek yapabileceği işe uygun bölümü tercih etmeleri oluyor. Bu hayatı sizler yaşayacaksınız. Kendinize, çevrenize, şehrinize ve ülkenize fayda sağlayabilecek şekilde hareket etmelisiniz. Üniversite hayatında elde edilen deneyimler de kazanılan dostluklar da unutulmuyor. Bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Liseyi okuduğunuz şehirde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ayrıcalıklı kategoriye alınmış bir üniversitenin olması sizler için de avantaj. Üniversitemizin geliştirdiği +1 Eğitim Modeli sizi bilginin yanı sıra yetenekle de donatarak aranılan insan haline getiriyor. Şu anda ülkemizdeki diğer üniversiteler tarafından da kabul gören ve giderek yaygınlaşan bir sistemin öncüsü olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.