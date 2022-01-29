banner4556

SUBÜ’de 2021 yılı kültürel ve sportif etkinliklerle geçti

banner4336

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) 2021 yılı pandemi sürecine rağmen birçok kültürel ve sportif etkinlikle geçti.

SUBÜ’de 2021 yılı kültürel ve sportif etkinliklerle geçti
banner4584

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) 2021 yılı pandemi sürecine rağmen birçok kültürel ve sportif etkinlikle geçti.

banner4575

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) pandemi sürecine rağmen özellikle öğrencilerin örgün eğitime başlamasıyla birlikte birçok kültürel ve sportif etkinlik gerçekleştirildi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerden hem öğrenciler hem de üniversite personelleri yararlandı. 2022’nin Bahar Yarıyılı’nda özellikle havaların ısınmasıyla birlikte etkinliklerin çeşitlenerek daha farklı alanlara da taşınması planlanıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AK Parti’li Turan’dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na...
AK Parti’li Turan’dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na...
  1. POLİTİKA

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349