SUBÜ’de uluslararası öğrencilere yönelik uyum buluşması gerçekleştirildi

SUBÜ ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından AFAD, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün de katkı sağladığı uluslararası öğrencilere yönelik uyum buluşması gerçekleştirdi. Buluşmada konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde kültür ve ticaret elçileri olacaklarını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından ‘SUBÜ Uluslararası Öğrenci Sosyal Uyum Buluşması’ gerçekleştirildi. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hüseyin Kaşkaş, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, SUBÜ Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Engin Can, SUBÜ Dil Eğitim Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) Müdürü Öğr. Gör. Canan Beşli, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Bülent Turan ve uluslararası öğrenciler katıldı. Etkinlikte uluslararası öğrencilere; öğrenci ikamet izinleri, uluslararası koruma ve geçici koruma, sigorta işlemleri, Erasmus+ ile denklik iş ve işlemlerine yönelik bilgiler aktarıldı. SUBÜ’nün uluslararası öğrenci raporu sunuldu. AFAD’ın yürüttüğü faaliyetler tanıtıldı. Programda öğrencilere AFAD tarafından çanta da hediye edildi.

Türkiye’de 195 bin uluslararası öğrenci var

Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumunda olduğunu vurgulayan İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut, “Bu nedenle tarih boyunca göçlerin yoğun olarak gerçekleştiği bir coğrafya. Göç edenlerin nedenleri ise birbirinden oldukça farklı. Şu anda ülkemizde 6 milyon yabancı misafirimiz bulunuyor. Bunun yaklaşık 195 binini uluslararası öğrenciler oluşturuyor. Programı hem kendi mevzuatımız açısından, hem de diğer kurumların uluslararası öğrencileri ilgilendiren işlemleri bakımından bir fayda sağlaması amacıyla tertip etmek istedik. Katılım sağlayan kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

80 ülkeden 3 bine yakın öğrenci

Uluslararası öğrencilerin Türkiye için oldukça kıymetli olduğunu belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Kendi ülkeleriniz için de kıymetlisiniz. Gelecekte ülkenizde çok güzel yerlerde görevler alacaksınız. Sizlere karşı bir borcumuzun olduğunu ve eğitim anlamında bunu bizim karşılayacağımızı düşünerek üniversitemizi sizlere açtık. Şu anda 80 ülkeden 3 bine yakın öğrencimiz var. Biz eğitim modelimizle bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz. Aslında siz bilgiyi buraya gelmeden de edinebilirsiniz. Eğitim özellikle uygulama becerisidir. Beceriyi kazanabilmek önemli çünkü bu aynı zamanda kültürel bir dönüşüme de yol açıyor. Modelimiz neticesinde işi gerçek iş yerinde görerek uygulama şansına sahip oluyorsunuz. Ülkenize döndüğünüzde Türkiye’yi ve iş hayatını tanıdığınız için kültür elçisi ve ticaret elçisi olmaya başlıyorsunuz. Ticaret köprüleri kurmayı önemsiyoruz. Aynı sınıfta 10 farklı ülkeden öğrencinin olması da sizler için oldukça önemli. Bunu fırsata dönüştürürseniz birçok ülkeden dosta sahip oluyorsunuz. Ben eğitim için 6 yıl İngiltere’de kaldım. Bizi böyle değerli gösteren ve kıymetli hissettiren bir toplantı olmadı” diye konuştu.