SUBÜ’den TEKNOFEST çalıştayına katkı

SUBÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2022 Rapor Yazma Çalıştayı’nda yer alarak katkı sağladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2022 Rapor Yazma Çalıştayı’na katkı sağladı. Sakarya Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen çalıştayda İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kökçam ile SUBÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROTASAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Atalı yer aldı.

Çalıştayda farklı alanlarda kurulan 8 masada TEKNOFEST projesi geliştirecek öğretmenlere rapor yazma eğitimi verildi. Öğretmenlerin merak ettikleri sorular cevaplandırıldı. SUBÜ, daha önce düzenlenen yarışmalarda birçok kategoride yer alarak başarılı sonuçlarla önemli dereceler elde etmişti. Çalıştayın sonunda SUBÜ ROTASAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Atalı’ya katkılarından dolayı hediye takdim edildi.