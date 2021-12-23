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SUBÜ’lü öğrenciler Kırantepe parkurunu keşfetti

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen doğa etkinlikleri kapsamında öğrenciler 8 buçuk kilometre uzunluğundaki Serdivan Kırantepe parkurunu keşfetti.

SUBÜ’lü öğrenciler Kırantepe parkurunu keşfetti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen doğa etkinlikleri kapsamında öğrenciler 8 buçuk kilometre uzunluğundaki Serdivan Kırantepe parkurunu keşfetti.

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SUBÜ öğrencileri, düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği kapsamında 8 buçuk kilometre uzunluğundaki Serdivan Kırantepe parkurunda keyifli anlar yaşadı. Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Murat Şen liderliğinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşü etkinliğine soğuk ve yağışlı havaya rağmen 60 öğrenci katıldı. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Öğrencilerimiz hava şartları ne olursa olsun etkinliklerimize önemli katılım gösteriyor. Sakarya’nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini keşfederek yalnızca eğitim anlamında değil farklı alanlarda da kendilerini geliştiriyorlar. Etkinliklerimiz devam edecek” denildi.

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