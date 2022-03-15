SUBÜ’nün çalışmalarıyla fındıkta tozlanma meselesi çözülecek

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi, fındıkta tozlanma meselesini çözmek için araştırmalara başladı.

Sonbahar ve kış aylarındaki yüksek sıcaklıklar sebebiyle fındık çeşitlerindeki erkek çiçeklerin erken çiçeklenmesi verim kaybına sebep oluyor. Bu kapsamda ‘Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi Projesi’ başlatıldı. Proje kapsamında, tozlanma eksikliği ve verim düşüklüğüne çözüm olabilecek tozlayıcı çeşit adaylarının belirlenmesi amaçlanıyor.

"Verim kaybı yaşanıyor"

SUBÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin İrfan Balık, "Erkek ve dişi çiçeklerin açım zamanı ve süresi çeşit ile iklim şartlarına göre de farklılık göstermektedir. Fındıkta çiçeklenme, tozlanma ve rüzgarla genellikle ocak ve şubat ayları arasındaki dönemde gerçekleşmektedir. Türk fındık çeşitlerinde erkek çiçekler dişi çiçeklerden daha önce çiçeklenir. Son yıllarda küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri sebebiyle sonbahar ve kış aylarındaki yüksek sıcaklıklar fındık çeşitlerinde erkek çiçeklerin çok daha erken çiçeklenmesine sebep oluyor ve verim kaybı yaşanıyor. 2021 yılında özellikle düşük rakımda bulunan fındık bahçelerinde çakıldak çeşidinde ciddi düzeyde verim kaybı tespit edilmiştir" diye konuştu.

"Araştırmalara başladık"

Projeyle ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Hüseyin İrfan Balık, "Bizde fındık üreticilerinin ihtiyaç duyduğu tozlayıcı fındık çeşitlerini geliştirmek için ‘Fındıkta Tozlayıcı Geliştirme Projesi’ üzerinde çalışmalarımıza başladık. Proje kapsamında 2021-2022 çiçeklenme döneminde Karasu ve Kocaali ilçelerimizde fındık bahçelerinde incelemelerde bulunduk ve standart çeşitlerde çiçeklenmenin bitmesinin ardından geç dönemde çiçeklenen tozlayıcı çeşitlerden kedicikler (püskül) topladık. Bunlardan çiçek tozları elde ederek çiçek tozu kalitesi ile ilgili araştırmalara başladık. Projenin ikinci aşamasında tozlayıcı çeşit adaylarının çakıldak çeşidine uygunluğunu araştırarak yeni çeşitleri tescil edecek ve bu çeşitlere ait fidanları fakültemizin Doku Kültürü Laboratuvarı’nda çoğaltacağız" dedi.