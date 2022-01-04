SUBÜ’ye kurumsal kan bağışçısı madalyası

Türk Kızılay Derneği, pandemi sürecinde kan stoklarının azaldığı süreçte başlattığı ‘Kan Dostum SUBÜ’ kampanyası dolayısıyla SUBÜ’yü, Kurumsal Kan Bağışçısı Bronz Madalyası’na layık gördü.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın öncülüğünde başlatılan, akademik ve idari personeller ile öğrencilerin kan vermeye teşvik edildiği ‘Kan Dostum SUBÜ’ kampanyası sebebiyle Türk Kızılay Derneği tarafından Kurumsal Kan Bağışçısı Bronz Madalyası’na layık görüldü. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından gönderilen madalya ve plaket, Sakarya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Emre Kaya tarafından SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a takdim edildi.

Üniversite olarak faydalı işlerde yer almak ve faydalı işlerde bulunan öğrenciler yetiştirmek için gayret gösterdiklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Kan Dostum SUBÜ kampanyamız da bunun bir örneğiydi. Pandemi nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiği dönemde kan stoklarındaki azalmaya katkı sağlamak ve canların kurtulmasına vesile olmak istedik. Bu amaçla kampanyamızı başlattık. Akademik ve idari personellerimiz ile ülkemizin birçok noktasındaki öğrencilerimiz de katkı sağladılar. Türk Kızılay’ın ince bir davranışları bizleri bronz madalyaya layık görmesi üniversitemizi onurlandırdı. Çok ciddi bir işi, büyük bir özveri ve intizam içerisinde başarıyla sürdürüyorlar. Kendilerine kolaylıklar diliyor, kan bağışında bulunan ailemizin fertlerine teşekkür ediyor ve herkesi kan bağışına davet ediyorum” dedi