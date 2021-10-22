Tavuk çiftliğinde çıkan yangın 200 balya samanı kül etti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tavuk çiftliğinde samanların bulunduğu bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaklaşık 200 saman balyası kullanılamaz hale geldi.

Tavuk çiftliğinde çıkan yangın 200 balya samanı kül etti
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tavuk çiftliğinde samanların bulunduğu bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaklaşık 200 saman balyası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi Kayaklar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar M.’ye ait olduğu öğrenilen tavuk çiftliğinde samanların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede kontrol atına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken yaklaşık 200 adet saman balyasının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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