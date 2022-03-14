Tıp Bayramı SEAH’da kutlandı

İki yıldır korona virüs salgınının gölgesinde kalan 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları SEAH’da düzenlenen geniş katılımlı programla gerçekleştirildi.

14 Mart Tıp Bayramı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) kutlandı. Hastane yönetimi ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından organize edilen Tıp Bayramı kutlamaları SEAH Konferans Salonunda yapıldı. Kutlama programına İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Personel Hizmetleri Başkanı Suat Koçak, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, hastane yöneticileri hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Fikret Halis özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek Tıp Bayramını kutladı. Kutlama programında meslekte 30’uncu yılını doldurmuş hekimlere teşekkür belgesi, 40’ncı yılını dolduranlara ise plaket verildi. Plaket törenin ardından öğrenciler tarafından oluşturulan gruplar katılımcılarla birlikte şarkılar söyledi. Pandemi sonrası uzun bir aradan sonra bir araya gelen sağlık çalışanları kutlama programında stres atarak moral depoladı.