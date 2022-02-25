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Tiroid Nodülleri bu etkinlikte tartışıldı

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Sakarya’da Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ‘Tiroid Nodüllerinde Multidisipliner Yaklaşım’ konulu etkinlikte, cerrahiye gerek kalmadan nodül yakma tedasinin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlanıldığı belirtildi.

Tiroid Nodülleri bu etkinlikte tartışıldı
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Sakarya’da Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ‘Tiroid Nodüllerinde Multidisipliner Yaklaşım’ konulu etkinlikte, cerrahiye gerek kalmadan nodül yakma tedasinin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlanıldığı belirtildi.

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Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ‘Tiroid Nodüllerinde Multidisiplener Yaklaşım’ konulu etkinlik Serdivan ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Doç. Dr. Taner Demirci, Dr. Öğr. Üyesi Barış Mantoğlu ve Doç. Dr. Onur Taydaş’ın sunum yaptığı toplantıda; bazı tiroid nodüllerine, cerrahiye gerek kalmaksızın yakma tedavilerinin (termal ablasyon) yapıldığı dile getirildi. Ameliyatsız nodül yakma tedavilerinin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji bölümünde uygulanmaya başlanıldığı ifade edildi. Ayrıca, bu tip alternatif tedavilerde doğru hasta seçiminin çok önemli olduğu ve hasta için en uygun tedavinin ilgili bütün branşların katılımı ile gerçekleştirilen konseylerde kararlaştırılmasının önemi vurgulandı.

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